В Самаре момент схода трамвая № 23 с рельсов попал на видео

Трамвай слетел с рельсов и выкатился на проезжую часть, задев автомобиль Фото: Скриншот с видео

Появилось видео момента схода трамвая № 23 с рельсов в центре Самары. ДТП произошло вечером в понедельник, 3 июля 2023 года, на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова. Его заснял видеорегистратор одного из автомобилистов.

На кадрах видно, как трамвай стоит на перекрестке. Зажигается зеленый сигнал светофора, и состав начинает движение. Тут внезапно задняя колесная пара вагона сходит с рельсов и вылетает на проезжую часть. Не повезло одной из легковушек – вагон задел ее.

Как ранее сообщил «КП-Самара» глава ТТУ Михаил Ефремов, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной схода трамвая с рельсов, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.