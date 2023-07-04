Жителя Самарской области осудили за убийство приятеля в пьяном угаре

Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор по делу об убийстве жителя поселка Суходол Сергиевского района. Мужчину лишился жизни во время пьяной драки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло в комнате общежития. Местный житель распивал алкогольные напитки со своим приятелем. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из мужчин набросился на второго и стал его избивать руками и ногами. Он нанес множество ударов по голове и туловищу, которые и привели к смерти пострадавшего.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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