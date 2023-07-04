Четверо жителей Самарской области похитили нефтепродукты на 660 тысяч рублей

Жители региона нашли необходимый инструмент, технику, средства связи. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области четыре местных жителя подключились к нефтепроводам, чтобы украсть нефтепродукт. Они нанесли материальный ущерб на сумму более 660 тысяч рублей, это эквивалентно 28 тоннам нефтепродукта.

— Мужчина запланировал похитить нефтепродукты посредством повреждения трубопровода и привлек к своему плану троих мужчин, организовав преступную группу. Они тщательно готовились к реализации, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Так, жители региона нашли необходимый инструмент, технику, средства связи, переоборудовали транспортное средство для скрытой перевозки похищенного. В октябре 2022 года двое мужчин в Красноярском районе осуществили врезку в трубу напорного нефтепровода. Это причинило собственнику ущерб в 88 тысяч рублей.

После этого мужчины налили нефтепродукты в автомобиль, в полуприцеп которого заранее установили емкостью для скрытой перевозки. Затем перелили в бензовоз для транспортировки к месту хранения. Однако преступники были задержаны.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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