С помощью самарских индивидуальных имплантов прошла операция в Москве

Специалисты провели операцию. Фото: СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет начал сотрудничество с НМИЦ Нейрохирургии. Специалисты изготавливают и устанавливают индивидуальные импланты из отечественных материалов.

По информации пресс-службы СамГМУ, в центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко в Москве прошли первые операции по реконструкции черепа с помощью эндопротезов, изготовленных в Самарском медицинском университете. Подобная операция необходима пациентам, перенесшим инсульт или тяжелую черепно-мозговую травму. В некоторых случаях операцию также проводят больным с онкологическими заболеваниями мозга.

Сотрудники СамГМУ продолжают работу над расширением возможностей и доступностью индивидуального эндопротезирования в России. Опыт взаимодействия с коллегами оценивают положительно. Разработки и современные материалы позволяют проводить высокотехнологические операции, спасая людей и возвращая их к нормальной жизни.