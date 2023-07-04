МВД опубликовало видео с подозреваемым в жестоком убийстве жительницы Самары

Злоумышленника задержали в течение нескольких часов в Татарстане Фото: Скриншот с видео

Появилось видео с предполагаемым убийцей 34-летней жительницы Самары. Накануне вечером, 3 июля 2023 года, женщину пырнули ножом в горло и выбросили из машины на улице Водников. Полицейские задержали подозреваемого в течение нескольких часов.

- Сотрудники полиции установили машину, на которой передвигался злоумышленник, и направили ориентировки в соседние регионы. Благодаря этому в Казани сотрудники ДПС остановили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина доставлен в Самару и передан в следственные органы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, зверское преступление произошло на глазах у прохожих. Злоумышленник ранил самарчанку в шею и вытолкнул ее из машины, а затем скрылся. Пострадавшую пытались спасти, но все тщетно. Она скончалась. Насколько известно, у нее остался маленький сын. Впоследствии авто, которое как выяснилось, принадлежало убитой, нашли в другой части города. Предполагаемый преступник – 21-летний молодой человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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