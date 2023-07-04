В Самарской области экс-директора «Ресурсного центра» повторно обвинили в мошенничестве

Женщина похитила более 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе бывший директор МКУ «Ресурсный центр» повторно предстанет перед судом за мошенничество. 52-летнюю женщину обвиняют в хищении бюджетных денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год руководитель муниципального казенного учреждения незаконно завышала сумму назначенной ей заработной платы и вносила ложные сведения в платежные поручения. В общей сумме она похитила более 400 тысяч рублей.

Ранее экс-директора МКУ уже судили за мошенничество. В прошлый раз женщина украла 350 тысяч рублей аналогичным способом. За это она понесла наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев.

Отметим, санкция статьи, по которой сейчас обвиняется бывший руководитель учреждения, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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