Самарские ресурсники установили деревянный туалет рядом с домом, где случаются частые засоры

Специалисты провели профилактическую акцию. Фото: РКС Самара

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании показали дом с очень частыми засорами. Каждые две недели в доме не работает канализация.

По информации «РКС-Самара», в доме по улице Гая жители не могут пользоваться водой, сливать ее и часто жалуются на запах стоков. Всему виной – мусор, который пытаются смыть. Только в прошлом году специалисты выезжали устранять засоры 36 раз. В этом году вызовов уже 12. Специалисты решили немного «помочь» горожанам и установили во дворе деревянный туалет с громкоговорителем, чтобы напомнить, к чему придется вернуться, если не соблюдать правила.

Как правило, засоры появляются из-за жильцов, которые пытаются смыть в унитаз или раковины: салфетки, остатки еды, очистки, косточки, кошачьи наполнители, стройматериалы, жир, масло, окурки, бумагу, подгузники и средства контрацепции.