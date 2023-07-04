Международное ралли «Шелковый путь» пройдет через Самарскую область 11 июля

15 июля у стен Московского Кремля состоится церемония торжественного финиша и награждения. Фото: silkwayrally.com

С 5 по 15 июля пройдет тринадцатое издание проекта международное ралли «Шелковый путь». Участники посетят и Самарскую область, это произойдет 11 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Общая протяженность маршрута составит 5248 километров, из них 2278 километров – это скоростные участки. Также участников ждут трассы европейской и азиатской частей страны, Оренбургская и Саратовская области.

Отмечается, что предстоящая гонка откроет новейшую главу в истории крупнейшего ралли-рейда Евразии. В 2023 году международное ралли «Шелковый путь» стартует в Казани на площади Тысячелетия. Через стартовую арку во всех зачетах ралли проедут 98 экипажей-участников из 23 стран.

Утром 12 числа из села Сытовка в Красноярском районе участники продолжат свой маршрут по бездорожью в сторону Москвы. А 15 июля у стен Московского Кремля состоится церемония торжественного финиша и награждения.

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