В Самарской области в ближайший час ожидается гроза и шквалистый ветер

В регионе возможен град Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о шторме 4 июля 2023 года. В ближайший час ожидается гроза и шквалистый ветер.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, возможен град. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Такая погода сохранится до вечера. Сотрудники МЧС по региону рекомендуют не выходить из дома при грозе, закрыть окна, двери и дымоходы.

Помимо этого, не стоит топить печку, держаться подальше от электропроводки, антенн и окон. Радио и телевизоры следует отключить от сети и не пользоваться электроприборами и телефонами (особенно в сельской местности).