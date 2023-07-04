Сбер получил рейтинг ESG-B уровня ESG-2 от АКРА

Банк намерен и дальше совершенствовать свои ESG-практики

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Сберу ESG-рейтинг, соответствующий очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. Согласно методологии присвоения ESG-рейтингов, такая оценка означает, что данным вопросам банк уделяет повышенное внимание.

Как отметили в агентстве, банк отличает наличие политик, процедур и измеримых показателей эффективности в области управления ключевыми отраслевыми ESG-рисками, высокий уровень соответствия лучшим практикам, а также наличие в структуре портфеля кредитов банка устойчивых кредитных продуктов.

– Мы признательны АКРА за комплексную оценку нашей деятельности в сфере экологии, социальной и управленческой ответственности. На текущий момент оценка ESG-B уровня ESG-2 – это максимально возможный рейтинг, который присвоен АКРА российским компаниям.

Банк получил высокие оценки за стратегию управления и фактор раскрытия информации в соответствии с международными стандартами, а также за высокий уровень управления рисками и капиталом, которые позволяют минимизировать финансовые риски и повышать стабильность бизнеса. Отмечен наш существенный вклад в развитие социальной сферы регионов присутствия и широкий спектр услуг для социально уязвимых групп населения. Позитивно оценены наши усилия по реализации программы «зеленый» офис и повышение энергоэффективности в офисах банка.

Мы проделали большую работу, но это только начало пути. Мы продолжаем совершенствовать свои ESG-практики для достижения максимального благополучия всех наших клиентов и сотрудников, - отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

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