В Самаре откроется интерактивная выставка истории создания кино

В экспозиции будут представлены более 300 уникальных анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков, а также другие экспонаты / Фото: Детская картинная галерея

В пятницу, 7 июля 2023 года, в 15:00 в Детской картинной галерее в Самаре презентуют выставку «Pre-cinema». В экспозиции будут представлены более 300 уникальных анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков, а также экспонаты, которые привели к созданию искусства кино и анимации в их современном виде.

Посетители могут не только увидеть живьем старинные оптические приборы, но и опробовать интерактивные возможности выставки, имевшей огромный успех в Казани, Астрахани, Чебоксарах и Нижневартовске.

Выставка истории создания кино будет работать ежедневно до 8 октября 2023 года. Также в музее будет открыта ставшая уже традиционной выставка «Премьера». Это рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные детьми, сообщили в пресс-службе музея.

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