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НовостиПроисшествия4 июля 2023 8:59

В Самаре женщина хотела заработать на ставках и перевела миллион рублей мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина лишилась накоплений

Женщина лишилась накоплений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. Женщина хотела заработать на ставках.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, жительница Кировского района наткнулась на паблик, который предлагал легкий доход. Чтобы получить деньги, участникам паблика «сливали» ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов. 34-летняя горожанка в течение месяца вкладывала деньги в проигрышные позиции. Женщина решила вывести средства, но оказалось, что она потеряла миллион рублей.

Только после этого потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.