Более 18,1 тысяч пассажиров перевезли электрички в Самарской области во время Грушинского

Остановку «Волжская жемчужина» за дни фестиваля посетило более тысячи туристов. Фото: Куйбышевская ЖД

С 29 июня по 2 июля в Самарской области за время проведения 50-го юбилейного Грушинского фестиваля пригородные поезда перевезли более 18,1 тысяч пассажиров к месту проведения мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Для перевозки участников и зрителей фестиваля авторской песни остановки на платформе были назначены более 100 дополнительным электропоездам. Также курсировало 11 рейсов исторического пригородного поезда «Грушинский экспресс» и 34 рейсов «Ласточек».

В основной день фестиваля – 1 июля было наибольшее число пассажиров. В этот день пригородные поезда перевезли более 7 тысяч пассажиров. А построенный специально к старту фестиваля новый остановочный пункт «Волжская жемчужина» за дни фестиваля посетило более тысячи туристов.

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