В Самаре простились с экс-военкомом региона Александром Даньшиным

Прощание с Александром Даньшиным прошло в Доме офицеров Самарского гарнизона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 июля 2023 года, в Самаре похоронили бывшего военного комиссара региона Александра Даньшина. Прощание с генерал-майором в отставке прошло в Доме офицеров на улице Шостаковича. Проводить его в последний путь пришли родные, знакомые и коллеги.

Напомним, о смерти Александра Даньшина стало известно 30 июня 2023 года. Он скоропостижно скончался на 69-м году жизни. По словам коллег, он был настоящим патриотом, был верен своему делу и Отечеству.

Александр Даньшин был военным комиссаром Самарской области с 2007-го по 2020 год. С осени 2020-го был членом Общественной палаты региона, входил в состав трех профильных комиссий. Одним из основных направлений его работы было патриотическое воспитание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.