Под Самарой Lifan выехал на встречную полосу и скатился в кювет

Легковушку сильно потрепало Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 3 июля 2023 года на 6 км трассы Обводная Самары – Нур – Спиридоновка в Волжском районе произошло ДТП. Примерно в три часа там вылетел в кювет автомобиль Lifan Solano. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем легковушки находился 27-летний молодой человек. В пути следования он нарушил правила расположения авто на проезжей части и выехал на встречную полосу (в месте, где это запрещено). Автомобилист не смог удержать иномарку на дороге и вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадал один человек – сам водитель. Его с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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