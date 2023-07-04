В Самаре снизилось число преступлений, связанных с угоном автомобилей

Жители стали более бережно относится к своим автомобилям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снизилось число обращений местных жителей по поводу угонов их автомобилей. Количество преступлений уменьшилось в 3 раза.

По информации данным группы Ренессанс Страхования, наибольший интерес злоумышленники чаще проявляют к машинам марки «Kia», «Hyundai» и «BMW». В областной столице сохраняется тренд на снижение числа угонов и краж автотранспорта. Особенно резкое падение числа случаев наблюдали в феврале, а пик активности угонщиков пришелся на май 2023 года.

Также в число жертв чаще попадают автомобили «Toyota», «Citroen», «Audi», «Mitsubishi» и «Porsche». Причиной снижения угонов считают более бережное отношение к своим машинам и активная их защита.