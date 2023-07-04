В Самарской области краснокнижные черепахи обрели новый дом

Новый дом обрела 21 краснокнижная черепашка / Фото: Жигулевский заповедник / vk.com

В Самарской области в Жигулевском заповеднике 29 июня был исключительный день - ученые провели реинтродукцию (переселение) болотной черепахи, численность которой едва превышает трех сотен. Этот исчезающий вид занесен в региональную Красную книгу.

Всего для заселения острова Середыш была отобрана 21 черепашка, каждая из которых теперь носит свой собственный номер. Поиск идеальной территории с необходимыми условиями для проживания был долог. Обследование потенциального местообитания болотной черепахи началось еще в зимнее время.

Приглашенные на это важное событие гости собственноручно выпустили черепах в озеро «Кольчужное». Там переселенцам предстоит основать новую популяцию. Теперь у новых жителей все условия для успешного размножения.

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