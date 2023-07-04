Грушинский фестиваль в Самарской области посетили гости из Мариуполя

Фестиваль посетили 56 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 июля на Мастрюковских озерах Самарской области завершился 50-й Грушинский фестиваль. За четыре дня его посетили около 56 тысяч человек, в том числе гости из Мариуполя ДНР Виктор Вереникин и Елена Бондаренко. Они приехали в Самарскую область в составе делегации из шести человек.

- Встретили нас тепло, - делится впечатлениями Виктор Вереникин. - Здесь очень хорошо, все понравилось. Я давно так не отдыхал, здесь ты чувствуешь себя свободным. Нахожусь под огромным впечатлением, я уже весь фотоаппарат заполнил, телефон на пределе.

Виктор на Грушинском в первый раз, а его спутница Елена Бондаренко уже была на фестивале, в 90-е годы.

- Вот эта мощь! Сразу, сойдя с электрички, мы сели на гору и вышел Суханов с песней «Зеленая карета», и вся гора подпевала. По телу сразу пробежала дрожь, - делится впечатлениями Елена.

Напомним, на фестивале создали интерактивную карту, где каждый мог отметить место, откуда он приехал. Оказалось, что среди гостей Грушинского есть люди из Италии, Франции, Индии, Канады и других мест.