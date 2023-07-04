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НовостиОбщество4 июля 2023 9:56

В Самарской области более 8 тысяч человек получат медпомощь в новых условиях

Скоро откроется новый офис врачей общей практики
Алена ПРОВКИНА
Специалисты смонтировали каркас и кровлю офиса. Фото: минздрав по Самарской области

Специалисты смонтировали каркас и кровлю офиса. Фото: минздрав по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области более 8 тысяч человек смогут получить медицинскую помощь в новых условиях. Совсем скоро жители микрорайона Декабристов будут проходить диспансеризацию недалеко от дома.

По информации министерства здравоохранения, возведение модульного здания началось еще в мае в рамках национального проекта «Здравоохранение». Специалисты уже смонтировали каркас и кровлю будущего офиса, осталось устройство фасада и подключение инженерных коммуникаций. В новом офисе создадут комфортные условия для оказания амбулаторной помощи жителям в пешей доступности от дома.

Новые условия создаются в селе Иващевка Сызранского района. Там возводят фельдшерско-акушерский пункт.