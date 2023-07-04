Активное участие Самарской области в проектах «Россия – страна возможностей» отметили на федеральном уровне

Самарская область - лидер по числу заявок на конкурс управленцев "Лидеры России"

Самарскую область отметили на федеральном уровне за активное участие в проектах «Россия - страна возможностей». Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации жителей региона и за поддержку инициатив автономной некоммерческой организации.

– Выражаю признательность за активную личную поддержку проектов АНО «Россия - страна возможностей». В частности, за участие в программе наставничества для победителей IV сезона конкурса управленцев «Лидеры России», встречи с наставляемыми, поддержку их идей и привлечение к реализации региональных проектов, – отметил в своем обращении к Дмитрию Азарову Сергей Кириенко.

Напомним, АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. Один из флагманских – конкурс управленцев «Лидеры России». За все время существования проекта в нем приняли участие более 22 тысяч жителей Самарской области. 248 человек стали финалистами, еще шесть – победителями. Одним из наставников конкурса является глава региона. Он ежегодно поддерживает лучших управленцев страны.

Отметим, сейчас идет пятый сезон конкурса «Лидеры России». С 1 по 12 июля 2023 года участникам предстоит пройти контрольное тестирование, чтобы подтвердить свои знания. По его итогам определят участников последующих очных этапов. Региональный запланирован на июль-сентябрь, окружные – на сентябрь-декабрь.

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