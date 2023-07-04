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НовостиОбщество4 июля 2023 10:25

Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам Почты России в Самарской области

Глава региона поздравил работников накануне профессионального праздника
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Церемония награждения прошла в Самаре. Фото: Дмитрий Бурлаков

Церемония награждения прошла в Самаре. Фото: Дмитрий Бурлаков

В понедельник, 3 июля 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров поздравил работников Почты России с профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла в Самарской филармонии.

– Почта России сегодня – это высокотехнологичная компания. Но ничто не заменит того самого человека – главного в Почте России – почтальона, который доходит до каждого жителя, передает весточку, новости, – обратился к виновникам торжества губернатор.

Собравшиеся также получили награды из рук главы региона. Среди награжденных – начальник участка розничных товаров Тольяттинского почтамта Ирина Куприна. Она работает в Почте России уже 7 лет.

– У нас очень хороший, дружный женский коллектив, а самое главное – трудолюбивый. За последние годы Почта очень сильно изменилась, двигаясь в ногу со временем. Сейчас люди стали больше отправлять посылок, и мы им помогаем в этом, – поделилась Ирина.