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НовостиОбщество4 июля 2023 10:37

Самарцы нашли место концентрации ядовитых змей в Жигулевском заповеднике

Укротительница змей поделилась кадрами в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Девушка смогли обнаружить место концентрации. Фото: https://vk.com/club161145086

Девушка смогли обнаружить место концентрации. Фото: https://vk.com/club161145086

В Самарской области местные жители и специалисты продолжают проводить экспедиции в Жигулевском заповеднике. Самарцы смогли найти место концентрации ядовитых змей.

На официальной странице заповедников герпетолог показала, что смогла обнаружить и ящериц, и змей. Девушка поймала веретеницу, медянку, четыре узорчатых полоза и тринадцать обыкновенных гадюк. Такое количество ядовитых пар зубов укротительнице змей еще не доводилось держать в руках в один день. Большинство из них – беременные самки, которые совсем скоро обзаведутся потомством.

По словам специалистов, в глубине заповедника находится место концентрации ядовитых змей. Оно удалено от населенных пунктов. Всех рептилии выпустят в места отлова.