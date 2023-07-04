В Самаре 6 июля откроется выставка художника Дмитрия Носова

Выставка будет работать в "Открытом пространстве" универсальной научной библиотеки / Фото: vk.com/mincult.samregion

В четверг, 6 июля 2023 года, в Самаре откроется выставка «ИДЕЯлиста» местного художника Дмитрия Носова. Она будет работать в течение месяца в областной универсальной научной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

- Место каждой из картин, их расположение, порядок на этой выставке не случайны. Они все подобраны и размещены с учетом пространства, сюжета и в контексте разговора с художником, - рассказали организаторы выставки.

Работы Дмитрия Носова, который является членом Союза архитекторов России и многократным дипломантом профессиональных конкурсов, разместят в локации «Открытое пространство». Она располагается на втором этаже библиотеки. Работать выставка будет до 6 августа 2023 года.

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