В Самарской области от укусов клещей в 2023 году пострадали более 900 детей

Всего с начала сезона клещи покусали почти 3 тыс. человек.

В Самарской области продолжают фиксироваться случаи укусов клещами. С начала сезона в 2023 году от них пострадали почти 3 тысячи человек. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 2913 пострадавших от укусов клещами, из них 916 - дети, – пояснили специалисты.

По состоянию на 3 июля 2023 года в 30 клещах был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,1%. Специалисты также исследовали на инфицированность боррелиями методом ПЦР 2640 экземпляров клещей. ДНК возбудителя боррелиоза была найдена в 35 экземплярах (1,3%).

Одновременно с этим в регионе продолжается противоклещевая обработка. Процедура уже выполнена на 4481,54 га.

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