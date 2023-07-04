СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве владелицы джипа в Самаре

Следователи устанавливают мотив совершения преступления Фото: скриншот с видео

Следователи опубликовали видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве экс-невестки якутского миллионера в центре Самары. Вечером в понедельник, 3 июля 2023 года, 34-летней женщине перерезали горло и выкинули из собственного джипа «Тойота Ленд Крузер». Произошло все на улице Водников.

- В ходе допроса 21-летний подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению. От каких-либо пояснений отказался, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В скором времени задержанному изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении молодого человека под стражу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали жестокого убийства. Они устанавливают мотив совершения преступления и собирают необходимые доказательства по делу.

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