Глава Самары рассказала о ходе благоустройства парков и скверов

Территории обновляются благодаря активному участию жителей. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В Самаре продолжается благоустройство четырех общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Речь идет о парках «Молодежный» и «Воронежские озера», сквере «Самарец» и «Ерик-парке».

Об этом говорили на рабочем совещании в администрации, сообщает глава города Елена Лапушкина в своем телеграм-канале. Отмечается, что в 2023 году были выделены дополнительные средства из городского бюджета на благоустройство еще скверов Первых Космонавтов, Высоцкого и территории по Ново-Садовой, 22-24.

Напомним, благодаря активности жителей города по губернаторскому проекту «СОдействие» в 2019 и 2020 годах в сквере Высоцкого обновили сцену, трибуны, детскую площадку и арт-объекты.

В этом году во всех трех скверах обустроят пешеходные дорожки, освещение, установят лавочки, урны и освещение, а также высадят деревья, кустарники и цветы.

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