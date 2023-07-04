В Самаре у 21% местных жителей есть подработка

Часть горожан имеют подработку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре часть местных жителей имеют подработку. Большинство все чаще открыто работают, не скрывая этого на основном месте деятельности.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, работу по совместительству сегодня имеют у 21% опрошенных. Причем, 13% респондентов не скрывают это от работодателя, а 8% предпочитают делать это втайне. Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по собственному усмотрению.

О том, что на основной работе знают о подработке, чаще всего признаются опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет. Скрывают этот факт от работодателя больше среди горожан до 34 лет.