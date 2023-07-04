Выдачи автокредитов в России в первом полугодии достигли 600 млрд рублей

Только в июне 2023 года россияне получили на покупку машин 125 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первое полугодие 2023-го выдачи автокредитов в России составили 600 млрд рублей. Это на 13% выше результата половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж пришелся на май – порядка 118 млрд рублей.

Рекордное количество сделок на приобретение автомобилей в июне также заключили клиенты ВТБ – более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей. Это на 20% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 53,8 тысяч автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза обогнав результат первого полугодия 2022-го и на 42% - 2021-го. Регионами-лидерами по объему выданных средств в первый месяц лета стали Москва и область (более 3,9 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд рублей), а также Татарстан (более 810 млн) и Краснодарский край (свыше 750 млн).

– Несмотря на сезон летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Это связано с реализацией отложенного спроса прошлого года, когда в сегменте наблюдались серьезные изменения, и некоторые клиенты предпочли отложить покупку ТС, дожидаясь стабилизации рынка. В то же время рынок автокредитования «разгоняет» поступление китайских брендов, а также расширение производства отечественной промышленности. Свое влияние оказывает увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом и новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто, – прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

В условиях роста стоимости новых машин продолжает расти средний размер одного автокредита – около 1,24 млн рублей. Что касается марок авто, то наибольшей популярностью у россиян пользуются Lada, Kia, Omoda, Hyundai и Changan.

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