В Самарской области дорожают вторичные квартиры

Цены на недвижимость растут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дорожают квартиры на вторичном рынке. Аналитики провели ценовое исследование.

По информации пресс-службы «Мир Квартир», исследование провели среди 70 городов с населением более 300 тысяч человек. Оказалось, квартиры на вторичном рынке подорожали на 5%. При этом, квадратный метр в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи «просел». В 67 городах цены на вторичные квартиры поднялись, а в 13 – упали.

Больше всего жилье подорожало в Тольятти (+5,3), в Пензе, в Челябинске, Магнитогорске, Кирове, Чебоксарах, Нижнем Тагиле, Кургане, Волжском и Вологде. Дешевле квартиры в Перми, Сочи, Владивостоке, Махачкале, Краснодаре, Калининграде, Грозном и в Московской области.