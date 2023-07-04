Град, ливень и шквалистый ветер обрушатся на Самарскую область 4 июля 2023 года

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайший час в Самарской области ожидаются серьезные погодные перемены. На смену жаре и солнцу придут дожди и сильный ветер. Информацию о штормовом предупреждении сообщили в Приволжском УГМС.

– В ближайший час с сохранением вечером местами по Самарской области ожидается гроза, град, шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 метров в секунду, сильный ливень. Объявлен оранжевый уровень опасности, – рассказали синоптики.

В ГУ МЧС по Самарской области советуют жителям по возможности не выходить из дома во время грозы, закрыть окна и двери. Также следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Во время поездки на мотоцикле и велосипеде нужно остановиться и переждать грозу на расстоянии примерно в 30 км от них. На автомобиле – закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

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