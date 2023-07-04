Итоги первого месяца летней оздоровительной кампании подвели в Самарской области

В июне в школах и учреждениях дополнительного образования Самары работали 189 лагерей. Фото: администрация Самары

В Самарской области подвели итоги первого месяца летней оздоровительной кампании. Всего более 2 тысяч детей стали участниками 11 профильных смен в 6 детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием.

В «Волжском Артеке» 21 июня завершилась первая смена, в которой отдохнули 300 человек. В День России в лагере встретили детей из ЛНР, для ребят провели экскурсию по лагерю и совместную игру «Парк аттракционов». С 24 июня по 14 июля проходит вторая смена, организована познавательная и развлекательная программа.

Помимо этого, каждый день проводятся утренняя гимнастика, подвижные игры на открытом воздухе, соревнования по футболу. Можно поучаствовать в работе мастерских, клубов по интересам и игровых комнатах.

В июне в школах и учреждениях дополнительного образования Самары работали 189 лагерей, в них отдохнули более 15 тысяч детей. Также в первый месяц лета состоялись две спортивные смены на базе МАУ «Олимп», в которых участвовали 395 человек.

На спортивных площадках внутригородских районов 100 тренеров по месту жительства три раза в неделю проводят физкультурно-массовые мероприятия. За июнь проведено 1200 занятий для более 2500 детей и подростков.

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