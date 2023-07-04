С инициативой о переносе выступил один из жителей города.
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Глава региона Дмитрий Азаров опроверг информацию о переносе памятника Ленину в Самаре. Об этом он сообщил в рамках форума, который стартовал во вторник, 4 июля.
– Мы с памятниками не воюем. Это – наша история, к которой мы бережно относимся. Я высказался, что этого не будет, и глава города Елена Лапушкина поддержала такую позицию, – подчеркнул губернатор.
Ранее в сети появилась информация о том, что памятник Ленину может «переехать» с площади Революции на проспект Ленина. С такой инициативой выступил житель города Александр Назаров. Его предложение – воссоздать памятник Александру II на историческом месте и на родном постаменте, а фигуру вождя революции перенести на проспект Ленина.
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