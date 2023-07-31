В Самаре директор УК расскажет об итогах работы в сфере ЖКХ за первое полугодие

В понедельник, 31 июля 2023 года, в 12:03 гостем прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет об итогах работы в сфере ЖКХ за первое полугодие 2023-го. Слушатели смогут задать специалисту интересующие вопросы по телефону: 8 (846) 379-39-39.

Вот вопросы, которые будет освещать Леонид Пугачев:

- В конце прошлого года в Самарской области началась активная работа по замене лифтов. Закончилась ли эта кампания, сколько лифтов заменили, в полном ли объеме выполнены запланированные работы? Нет ли у нового оборудования нареканий со стороны жителей?

- В апреле в Самаре прошел месячник по благоустройству. Каковы его итоги? Какое участие принимали жители в уборке дворов, высаживании деревьев, с какими выходили инициативами по благоустройству, и были ли они удовлетворены?

- В мае в Самаре была аномальная жара, в результате чего работы по благоустройству и озеленению сдвинулись на более ранний период. Сейчас, наоборот, часто холодно и дождливо — повлияло ли это на работу УК? Состоялись ли все запланированные работы по благоустройству? Какие работы запланированы до конца летнего периода?

- На какой стадии сейчас находится подготовка к отопительному сезону? Какие работы уже выполнила УК, а какие еще только предстоят?

- На какой стадии сейчас находится ремонтная кампания? Какие работы уже выполнила УК, какие работы еще запланированы и получится ли выполнить их в срок?

- Правительство в конце 2022-го повысило стоимость услуг ЖКХ, пообещав не повышать стоимость в этом году. Сохраняется ли это обещание? Выросли ли стоимость услуг и расходы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций? Какова задолженность жителей по итогам 1-го полугодия перед УК? Какие меры принимаются для сокращения задолженностей?

- В сентябре прошлого года в силу вступили изменения по коммунальным ресурсам и сверхнормативу, который раньше УК брала на себя, а теперь может доначислять жителям. Использовали ли вы это изменение, и как это повлияло на работу УК? Стало ли меньше затрат? Не возмущаются ли жители?

- В марте должен был заработать запрет на получение выписок из Росреестра. Начал ли он работать? Как он отразился на работе УК?

- В 2022 году «Коммунресурс» занял 8 место в топе самарских управляющих компаний и второе среди крупных управляющих компаний. В начале 2023 года должен был появиться обновленный рейтинг. Поменялась ли позиция УК в рейтинге?

- Какие еще итоги полугодия вы можете подвести? Какие планы на второе полугодие?

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