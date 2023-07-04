В Самарской области готовность ремонтируемых дорог превысила 50%

В регионе продолжают ремонт дорог. Фото: предоставлены Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В Самарской области продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Готовность объектов превысила 50%.

По информации пресс-службы правительства региона, работы ведутся опережающими темпами. Проект охватил объекты регионального значения, а также дорог Самары и Тольятти. Всего в текущем году запланировали ремонт и капитальные ремонт 102 участков автомобильных дорог областного и местного значения, протяженность которых составляет порядка 340 км. В это число входит 20 мостов и путепроводом – общая площадь 1 380 погонных метров.

Контракты для большинства объектов заключили еще в конце прошлого года. Это позволило подрядчикам заранее спланировать различные виды работ