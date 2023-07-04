Самарцы смогут послушать песни из советских кинофильмов под открытым небом

Вход на мероприятие свободный Фото: Яндекс.Карты

В предстоящую субботу, 8 июля 2023 года, жители и гости областной столицы смогут послушать песни из советских кинофильмов под открытым небом. Сделать это можно на акустическом концерте «Песни из советских кинофильмов», который состоится в сквере Эльдара Рязанова.

– Гости мероприятия услышат любимые музыкальные композиции, а также узнают историю создания некоторых произведений и их связь с кинорежиссером Рязановым, – рассказали в городской администрации.

Концерт начнется в 19:00. На сцену выйдут авторы и исполнители Дмитрий Длясин и Роман Кузнецов, которые выступают в стилях джаз, фолк и регги. Вход на мероприятие свободный.

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