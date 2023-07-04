Дмитрий Азаров открыл форум гражданских инициатив в Самаре

Работа форума организована в формате открытого диалога по нескольким дискуссионным площадкам / Фото: Единая Россия

Во вторник, 4 июля 2023 года, в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого стартовал масштабный форум гражданских инициатив. Его участниками стали представители общественных организаций, первичных и местных отделений партии «Единая Россия», ТОСов, молодежных организаций, активисты, представители бизнеса, которые помогают участникам СВО и их семьям.

Открыла форум пленарная сессия под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По словам главы региона, мероприятие направлено на объединение усилий тех, кто хочет внести свой вклад в развитие, укрепление, процветание страны и региона.

– Роль сегодняшнего форума – создание коммуникационных площадок по разным направлениям гражданских инициатив, для обмена опытом и распространения эффективных практик на всей территории региона, – отметил Дмитрий Азаров.

На пленарном заседании представили дискуссионные площадки и секции, которые будут работать в рамках форума. Среди них: «Реализация «Народной программы» в Самарской области», программа «Возвращение» (направлена на реабилитацию адаптацию к мирной жизни участников СВО), программа «СОдействие» (направлена на поддержку общественных проектов и инициатив жителе), проект «Мой дом» (помогает организовать грамотное управление жилым фондом), а также «Реализация президентских грантов в Самарской области».

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