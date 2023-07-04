В Самарской области определили победителей конкурса социальных проектов СОНКО

Минимальная сумма гранта составила 205 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги конкурса социальных проектов СОНКО. Мероприятие вновь проходит с 2019 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В этом году конкурс состоялся в пятый раз. Общий объем грантового фонда превысил 81 млн. рублей.

– Мы продолжаем в полной мере использовать возможности привлечения дополнительного. Министерство ежегодно выполняет все условия для получения гранта Президента страны – его сумма равна региональному бюджету конкурса социальных проектов. За последние три года мы привлекли более 122 млн. рублей от Фонда президентских грантов, – отметил министр экономического развития региона Дмитрий Богданов на заседании конкурсной комиссии.

В этом году участие в конкурсе приняли НКО из 29 муниципалитетов. Победу одержали 64 проекта из 18 муниципальных образований. Они связаны с такими направлениями деятельности, как поддержка здорового образа жизни, социальное обслуживание, патриотическое воспитание. Минимальная сумма гранта составила 205 тыс. рублей, максимальная – 2 млн. рублей.

– Благодаря раннему старту конкурса, победители получат свои гранты уже до конца августа – ранее выдача грантов происходила в ноябре, - пояснил Дмитрий Богданов.

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