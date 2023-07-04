Гости из Мариуполя рассказали, чем их удивил Грушинский фестиваль-2023 в Самаре

Фестиваль авторской песни помог гостям из Мариуполя отдохнуть телом и душой

В Самаре прошел 50-й юбилейный Грушинский фестиваль. Его участниками стали люди из различных уголков страны, в том числе из новых регионов. К примеру, мероприятие посетила делегация из Мариуполя (ДНР). Гости рассказали о своей любви к бардовским песням и как их встретили на Поляне.

- Мы прибыли делегацией из шести человек из Мариуполя. Давно мечтали здесь побывать. Один из нас, Лена Бондаренко, была уже дважды. От нее мы больше всего пропитались этим настроением, прикинули, что лучшего времени отдохнуть, набраться эмоций, новых идей, не найти. Нас тепло встретили. Когда мы прибыли, ребята помогли. Очень довольны всем, - поделился Виктор Вереникин.

По его словам, в Мариуполе уже 35 лет существует клуб «Высота» по изучению и пропаганде творчества Владимира Высоцкого. Когда-то давно артист приезжал в их город и дал несколько концертов. После этого в честь него там поставили два памятника. Мужчина добавил, что у них любят Высоцкого и бардовские песни.

- Честно говоря, я давно так не отдыхал. Все время в напряжении приходится бывать. Я не чувствовал себя свободным. Считаю, что самый мощный центр авторской песни должен помогать маленьким, в том числе в нашем Мариуполе. Мэтры могли бы устраивать для нас мастер-классы и показывать, как надо проводить вечера. У нас много бардов и поэтов, - отметил Виктор Вереникин.

Еще одна участница делегации из Мариуполя Елена Бондаренко добавила: «Здесь настолько быстро идут на контакт. Между многими людьми, с которыми мы познакомились, стираются грани. Чувствуешь, что ты вливаешься в эту среду легко и просто. Вот это меня поражает. После всех событий, которые у нас в городе произошли, здесь я почувствовала близкое отношение друг к другу. Мы все вместе, единая семья, мы всегда были едиными».

Также гости из Мариуполя отметили высокий уровень организации Грушинского фестиваля. Им понравились и локации, и программы. Они поблагодарили организаторов за созданный праздник.

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