В Самаре объявили аукцион на комплексное развитие двух территорий в Кировском районе

Общая площадь территорий составляет 12,60 га Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще две территории Самары попали под комплексное развитие. На этот раз – в Кировском районе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте горадминистрации.

Согласно документации, проект будет реализован на двух участках общей площадью 12,60 га. Первая площадка находится в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров. Ее площадь составляет 11,33 га. Второй участок площадью 1,27 га расположен в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда.

Власти объявили аукцион на развитие территорий. Его начальная цена составляет 8 932 369,32 рублей.

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