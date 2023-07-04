В Минлесхозе сообщили о стабильности экологической обстановки в Самарской области

Экологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается устойчивая тенденция к стабилизации и снижению величины валовых выбросов в атмосферный воздух. Об этом свидетельствуют многолетние результаты комплексного мониторинга за состоянием окружающей среды, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

- В 2022 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снизился на 1,4 тыс. тонн и составил 234 тысячи тонн, от передвижных источников – на 5,4% (69,4 тыс. тонн), - рассказали «КП-Самара» в ведомстве.

По данным Минлесхоза, наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы проводят на 34 стационарных постах в восьми городах региона: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Безенчуке, Похвистневе, Чапаевске, а также еще на одном посту в Отрадном. За 2022 год было отобрано и проанализировано 208,3 тыс. проб на содержание в них 33 вредных веществ. Чиновники отмечают, что города Самарской области не входят в перечень населенных пунктов с наибольшим загрязнением атмосферного воздуха, обозначенных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года.

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