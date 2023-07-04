Пользователи нейросети Kandinsky 2.1 за три месяца создали более 70 млн изображений

Нейросеть умеет генерировать изображения по текстовому запросу всего за несколько секунд

За три месяца пользователи генеративной модели Kandinsky 2.1, разработанной Сбером, создали более 70 млн уникальных изображений. Среди самых популярных запросов: «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».

- Такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта. Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причем абсолютно бесплатно, - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Напомним, Kandinsky 2.1 представили в начале апреля 2023 года. Она стала самой быстро растущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей всего за четыре дня после выхода. Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке всего за несколько секунд. Пользователь может выбрать любой из 20 различных стилей, среди которых «классицизм», «мозаика», «хохлома», «Айвазовский» и другие. Kandinsky 2.1 понимает запросы на русском и английском языках и дает возможность создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.