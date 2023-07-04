Выставка уличного фотографа из Санкт-Петербурга откроется в Самаре

Выставка будет работать во дворе бывшей усадьбы Поташиных

В четверг, 6 июля, в Самаре откроется выставка петербургского уличного фотографа Александра Петросяна. Ее организатором выступает музей им. Алабина. Выставка состоится в рамках проекта «Сохранить как…».

– На выставке будет представлено 34 работы, интегрированные в пространство двора старой Самары. Посетители смогут увидеть сходство непарадных кварталов северной столицы с самарскими, оценить мастерство одного из лучших фотографов и разгадать небольшой квест, предлагаемый на выставке, – рассказали в музее им. Алабина.

Выставка откроется во дворе бывшей усадьбы Поташиных по адресу: улица Молодогвардейская, д. 6. Начало – в 19:00, вход свободный. Посетить мероприятие можно будет до 30 сентября 2023 года.

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