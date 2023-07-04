В Самарской области пенсионерка получила срок за мошенничество с удостоверениями

Жертвами предприимчивой старушки стали жители Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес приговор пенсионерке, которую уличили в мошенничестве. Предприимчивая старушка обманула двух человек, пообещав им удостоверения и трудоустройство. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Мошенническую схему провернула жительница Сергиевского района. Женщина позвонила в центр занятости Нижегородской области, представилась сотрудницей ЧОП и сообщила, что у них есть вакансии охранников. Предложением заинтересовались двое местных жителей и связались с пенсионеркой. Женщина сообщила, что им дадут работу, но есть условие.

– Мошенница пояснила, что для трудоустройства необходимо изготовить удостоверение частного охранника стоимостью 15 тысяч рублей. Граждане согласились с условиями трудоустройства и перевели требуемую сумму на банковскую карту подсудимой, – рассказали в прокуратуре региона.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Суд приговорил ее к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.