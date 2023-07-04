Спасатели приостановили поиски самарского альпиниста на горе Казбек в Северной Осетии

Сегодня спасатели обследовали склон горы Фото: скриншот с видео

Спасатели временно приостановили поиски альпиниста из Самарской области, который пропал на горе Казбек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РСО-Алания.

– В связи с ухудшением погодных условий на горе Казбек поиски пропавшего альпиниста временно прекращены. На территории республики объявлено штормовое предупреждение. Завтра, исходя из погодных условий, спасатели продолжат работу, – пояснили в ведомстве.

Сегодня две группы спасателей стали лагерями. Одна остановилась на высоте 3500 метров, другая - на высоте 4200 метров. Казбекское плато полностью обследовано, одна из групп также дошла до вершины и обратно.

Напомним, информация об исчезновении туриста из Новокуйбышевска появилась в понедельник, 3 июля. Мужчина отправился покорять гору Казбек, но по пути решил перевести дух и отстал от команды. К товарищам он так и не присоединился.

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