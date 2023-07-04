Выставка ящеров и динозавров «Древняя жизнь» открылась в музее им. Алабина в Самаре

Посетители узнают много новой информации Фото: Яндекс.Карты

Во вторник, 4 июля 2023 года, в Самаре состоялось открытие выставки «Древняя жизнь». Она работает в музее им. Алабина. Информацию сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости выставки узнают, кто жил на Земле более 500 миллионов лет назад, как возникла жизнь, как выглядели животные до вымирания динозавров.

На экспозиции представлены растения и животные из разных геологических эпох, реконструкции черепов и скелетов разнообразных ископаемых животных, копии скелетов морских ящеров, летающих рептилий, кладки яиц динозавров.

Выставка продлится до 17 сентября 2023 года.