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НовостиОбщество4 июля 2023 16:55

«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом на пост губернатора Самарской области

Его кандидатуру поддержали делегаты региональной конференции партии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выборы главы региона пройдут в сентябре 2023 года. Фото: er.ru

Выборы главы региона пройдут в сентябре 2023 года. Фото: er.ru

В сентябре 2023 года в Самарской области пройдут выборы губернатора. Участие в них примет действующий глава региона Дмитрий Азаров. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

– Я чувствую ответственность перед всеми вами, необходимость оправдать ваше доверие. А также доверие всех земляков, которые однажды уже поверили и избрали на должность когда-то мэра, а теперь губернатора региона. И я никак не могу подвести своих земляков, – поделился Дмитрий Азаров.

Напомним, выборы губернатора пройдут осенью 2023 года. Голосование продлится три дня – 8, 9 и 10 сентября. Этап выдвижения кандидатов продлится до 23 июля 2023 года. Документы для регистрации будут принимать с 16 по 26 июля 2023 года.

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