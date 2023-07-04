В Самарской области ограничат движение по трассе М-5 «Урал» 4 и 5 июля 2023 года

Изменения связаны с работами на ЛЭП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 4 июля 2023 года, в Самарской области запретят проезд транспорта по трассе М-5 «Урал». Изменения будут действовать на участке с 883+000 км по 884+000 км в Сызранском районе, около поселка Варламово. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– Изменения будут действовать в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ по демонтажу и монтажу проводов ЛЭП, – информирует ведомство со ссылкой на распорядительный акт ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения введут на два дня. 4 июля они будут действовать с 21.00 до 21.10; с 21.50 до 22.00; с 22.40 до 22.50; с 23.30 до 23.40. 5 июля – с 00.20 до 00.30; с 01.10 до 01.20; с 02.00 до 02.10; с 02.50 до 03.00.

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