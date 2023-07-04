В Самаре директора МП «Благоустройство» оштрафовали за нарушение сроков оплаты по договорам

Штраф на руководство предприятие наложило УФАС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор самарского МП «Благоустройство» получил крупный штраф. Причина – нарушения сроков оплаты по договорам. Информацию сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Выяснилось, что предприятие в первом квартале 2023 года заключило договора с предпринимателями. Они касались поставки песка, мешков для мусора, реагента. Однако оплату заказчик в сроки не перевел – она была произведена частично или не произведена вовсе.

В результате УФАС наложило на руководство предприятия штраф в размере 50 тысяч рублей. В настоящий момент он полностью оплачен.