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НовостиОбщество4 июля 2023 18:00

В Самаре директора МП «Благоустройство» оштрафовали за нарушение сроков оплаты по договорам

Выплаты были переведены только частично
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Штраф на руководство предприятие наложило УФАС

Штраф на руководство предприятие наложило УФАС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор самарского МП «Благоустройство» получил крупный штраф. Причина – нарушения сроков оплаты по договорам. Информацию сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Выяснилось, что предприятие в первом квартале 2023 года заключило договора с предпринимателями. Они касались поставки песка, мешков для мусора, реагента. Однако оплату заказчик в сроки не перевел – она была произведена частично или не произведена вовсе.

В результате УФАС наложило на руководство предприятия штраф в размере 50 тысяч рублей. В настоящий момент он полностью оплачен.