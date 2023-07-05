Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 4:01

Суд обязал управление соцзащиты назначить семье пособие на ребенка в Самарской области

Сотрудники учреждения не дали оценку доводам об отсутствии третьей машины
Ирина СИНЕГУБОВА
В мере соцподдержки семье отказали из-за трех зарегистрированных автомобилей.

В мере соцподдержки семье отказали из-за трех зарегистрированных автомобилей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области главное управление социальной защиты отказало семье в назначении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Основания для отказала проверила прокуратурой Ленинского района Самары.

— В мере соцподдержки семье отказали из-за трех зарегистрированных на заявителя или членов его семьи автомобилей. Однако один из них был продан и снят с регистрационного учета, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Подтверждение справкой ГУ МВД России по Самарской области при повторном обращении женщины не изменило ситуацию, в ежемесячной выплате снова отказали. Отмечается, что сотрудники учреждения не дали оценку доводам об отсутствии третьей машины.

Поэтому отказ был не правомерный. В адрес руководителя учреждения внесено представление, которое не было удовлетворено. А вот суд удовлетворил требования прокурора.