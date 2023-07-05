В Самарской области семье с ребенком-инвалидом выставили большой долг за коммуналку

В ситуации разбиралась прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура помогла семье избавиться от долга за коммунальные услуги. Задолженность была выставлена неправомерно. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Непростая ситуация произошла в Красноярском районе. Задолженность за услуги ЖКХ суммой 25 тысяч рублей была выставлена семье с ребенком-инвалидом. Они обратились в прокуратуру.

– По результатам проверки установлено, что при начислении платежей за коммунальные услуги задолженность была выставлена неправомерно, – пояснили представители надзорного органа.

В адрес руководителя коммунального предприятия было внесено представление. В результате семье сделали перерасчет.

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